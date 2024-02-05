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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة عاجلة.. نجم منتخب جنوب إفريقيا على رادار الأهلي

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل حول نية الأهلي التعاقد مع نجم منتخب جنوب إفريقيا تيبوهو موكوينا لتدعيم صفوفه قبل غلق فترة القيد الشتوية او التوصل لاتفاق مع اللاعب علي ضمه مطلع الصيف المقبل.

 

وبحسب صحيفة "The Citizen" الجنوب أفريقية، يسعى الأهلي لاستقطاب لاعب خط الوسط من صنداونز، موكوينا، الذي قدم أداءً متميزًا مع فريقه والمنتخب الجنوب أفريقي مؤخرًا.

وأكدت الصحيفة أن أداء موكوينا لفت انتباه النادي الأهلي، وأصبحوا يتابعون تطوراته خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، مشيرة إلي أنه تمت محادثات شفوية مع وكيل اللاعب.

وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن موكوينا يستحق فرصة اللعب في الدوريات الأوروبية، سواء في فريق كبير أو في دوريات مهمة كالدوري الإنجليزي أو الإسباني، يُذكر أن عقد اللاعب مع صنداونز يمتد حتى يونيو 2025.

النادي الأهلي الصيف المقبل الدوريات الأوروبية الدوري الإنجليزي تيبوهو موكوينا جنوب افريقيا أمم أفريقيا

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