طلب برلماني بضرورة دعم الاختراعات لري الأرض بطرق تكنولوجية وذكية

طالبت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة لتطوير وتعظيم الإنتاج الزراعي.

وأشارت الدكتورة سماء سليمان إلي أهمية الاهتمام بالطاقات الموجودة فى هيئة الاستشعار عن بعد لدعم منظومة الإنتاج الزراعي ،لاسيما فى ظل أتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي .

وقالت النائبة الدكتورة سماء سليمان خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الأن لمناقشة طلب برلماني مقدم من النائب إيهاب وهبة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي :أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ري الزراعات المتعددة أمر هام فى ظل ندرة المياه ،والحاجة إلي زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

وأشارت الدكتورة سماء سليمان إلي أهمية الإهتمام بالابتكارات العلمية التي توصلت اليها هيئة الاستشعار عن البعد من تكنولوجيا الزراعة والري الذكي لدعم منظومة الإنتاج الزراعي ،لاسيما فى ظل أتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي .

وطالبت الدكتورة سماء سليمان بضرورة تبني وزارة الزراعة تنفيذ هذا الاختراع لري الارض بطريقة تكنولوجية وذكية،وتعميمه علي كل اراضي الجمهورية لتمكين الدولة من توفير المياه واستصلاح مزيد من الأراضى الزراعية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي زيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة.