عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب برلماني بضرورة دعم الاختراعات لري الأرض بطرق تكنولوجية وذكية

سماء سليمان وكيل
سماء سليمان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

طالبت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة لتطوير وتعظيم الإنتاج الزراعي.

وأشارت الدكتورة سماء سليمان إلي أهمية الاهتمام بالطاقات الموجودة فى هيئة الاستشعار عن بعد لدعم منظومة الإنتاج الزراعي ،لاسيما فى ظل أتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي .

وقالت النائبة الدكتورة سماء سليمان خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الأن لمناقشة طلب برلماني مقدم من النائب إيهاب وهبة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي  :أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ري الزراعات المتعددة  أمر هام فى ظل ندرة المياه ،والحاجة إلي زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

وأشارت الدكتورة سماء سليمان إلي أهمية الإهتمام بالابتكارات العلمية التي توصلت اليها هيئة الاستشعار عن البعد من تكنولوجيا الزراعة والري الذكي لدعم منظومة الإنتاج الزراعي ،لاسيما فى ظل أتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي .

وطالبت الدكتورة سماء سليمان بضرورة تبني وزارة الزراعة تنفيذ  هذا الاختراع  لري الارض بطريقة تكنولوجية وذكية،وتعميمه علي كل اراضي الجمهورية لتمكين الدولة من توفير المياه واستصلاح مزيد من الأراضى الزراعية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي زيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة.

الانتاج الزراعي قطاعات الدولة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الحكومة التكنولوجيا الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

الرذيلة بالفلوس .. جريمة أخلاقية في سوهاج

ترشيحاتنا

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

التفاصيل الكاملة لـ وفاة أمنية رجب نائبة البرلمان في حادث تصادم بالمنيا

قرار عاجل لـ البرلمان الليبي بسبب أزمة المياه الجوفية في زليتن

هل يدير نادي زد الكرة المصرية؟.. رد مفاجئ من اتحاد الكرة

التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان

مالناش ضهر.. تعليق مفاجئ من اتحاد الكرة على تعيين مدرب مصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافقته زوجته.. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ