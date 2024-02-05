عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يدير نادي زد الكرة المصرية؟.. رد مفاجئ من اتحاد الكرة

اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري

رد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على ما تردد بأن زد تدير الكرة المصرية، خاصة بعد تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة.

وقال الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الحديث عن أن زد تدير الكرة المصرية، لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن أي اسم سيفيد الكرة المصرية ولو كان من شبان قنا، سيستعين به اتحاد الكرة، موضحًا أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي يمتلك فكرا كبيرا للغاية، لكن تركيزه مع الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

واختتم تصريحاته «حازم إمام يعشق مصر لكنه شال الليلة وحده، ومسؤولية التعاقد مع فيتوريا كانت بالإجماع من المجلس، وأطالب الجميع بضرورة الرفق بحازم إمام الذي يعاني من وعكة صحية، بخلاف حزنه الشديد».

إدارة اتحاد الكرة الاعلامي هاني حتحوت البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأولمبى ايهاب الكومي أولمبياد باريس 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

الرذيلة بالفلوس .. جريمة أخلاقية في سوهاج

ترشيحاتنا

خبر سعيد للمسنين بشأن المعاشات | هل تطبق الزيادة الجديدة قبل رمضان؟

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

التفاصيل الكاملة لـ وفاة أمنية رجب نائبة البرلمان في حادث تصادم بالمنيا

قرار عاجل لـ البرلمان الليبي بسبب أزمة المياه الجوفية في زليتن

هل يدير نادي زد الكرة المصرية؟.. رد مفاجئ من اتحاد الكرة

التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

رافقته زوجته.. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ