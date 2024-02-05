هل يدير نادي زد الكرة المصرية؟.. رد مفاجئ من اتحاد الكرة

رد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على ما تردد بأن زد تدير الكرة المصرية، خاصة بعد تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة.

وقال الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الحديث عن أن زد تدير الكرة المصرية، لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن أي اسم سيفيد الكرة المصرية ولو كان من شبان قنا، سيستعين به اتحاد الكرة، موضحًا أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي يمتلك فكرا كبيرا للغاية، لكن تركيزه مع الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

واختتم تصريحاته «حازم إمام يعشق مصر لكنه شال الليلة وحده، ومسؤولية التعاقد مع فيتوريا كانت بالإجماع من المجلس، وأطالب الجميع بضرورة الرفق بحازم إمام الذي يعاني من وعكة صحية، بخلاف حزنه الشديد».