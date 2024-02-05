صبحي يفتتح مجمع ملاعب "تحيا مصر" بمركز شباب باب الشعرية

قام صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بافتتاح اعمال التطوير ورفع الكفاءه الخاصة بالملاعب الخماسية والمتعددة الأغراض بمركز شباب باب الشعرية والتى اشتملت على انشاء ملاعب جديدة " عدد ٢ ملعب خماسي لكرة القدم وملعب متعدد الأغراض" .

وأبدى وزير الشباب سعادته بالتواجد اليوم فى حي الشعرية والتى تمثل عبق تاريخي داخل محافظة القاهرة كما توجه صبحي بالشكر لنواب مجلسي الشعب والشيوخ وايضا توجه بالشكر الى مجلس ادارة مركز شباب باب الشعرية لاصرارهم على تطوير المركز.



وأضاف وزير الشباب ان رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي التى اشتملت على تطوير والاهتمام باعادة تأهيل وتطوير جميع مراكز الشباب داخل جمهورية مصر العربية .

وشدد وزير الشباب الى ان الملاعب الجديدة حرصنا عند تنفيذها الا تقتصر على ملاعب كرة القدم فقط وشاهدنا جميعا تواجد العاب مختلفة اخري داخل المركز مثل الكيك بوكس وغيرها من الألعاب.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي اننا نعمل على تطوير مراكز الشباب بهدف الارتقاء بأداء مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية يستفيد من خدماتها أبناء المناطق المحيطة والشباب والاسر المصرية ، بالاضافة الي ما تقدمه من أنشطة وبرامج متنوعة لأعضائها.



وأشاد صبحي بالطفرة الإنشائية على المستوي الشبابي والرياضي التي تشهدها محافظة القاهرة .



واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه شركة المدن التابعة للوزارة والتى تقدم خدماتها فى مجال الإنشاءات وصيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية .



بينما توجه ابراهيم كمال رئيس مجلس ادارة مركز شباب باب الشعرية بالشكر الى وزير الشباب والرياضة بعد دعمه الكبير والذي اثمر عن انشاء الملاعب الجديدة والتى تم افتتاحها اليوم .

حضر الافتتاح اعضاء مجلس النواب والشيوخ عن منطقة باب الشعرية وأعضاء من تنسيقة شباب الأحزاب والسياسين ، كما حضر اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، محمد عبد النبي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية والمهندس محمد رائف رئيس شركة المدن والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.

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