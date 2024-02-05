زيدان يقترب من خلافة يورجن كلوب في قيادة ليفربول

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، خلال الأسابيع الماضية رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وأشار موقع “Transfer Football، في عدده الصادر يوم الاثنين،:” أن إدارة فريق ليفربول بدأت رحلة البحث عن مدرب جديد يخلف كلوب في الفريق".

وحسبما أشار الموقع، أن الإدارة حسمت أمورها لتعيين زين الدين زيدان خلفا ليورجن كلوب بداية من الموسم القادم، وتري إدارة الريدز أن نهج زيدان يناسب ليفربول من حيث طريقة اللعب.

وحسبما أشارت موقع Transfer Football، تري إدارة ليفربول أن المدرب الفرنسي لديه قدرة علي قيادة الفريق للمنافسة علي البطولات المحلية والقارية.

ويُشار إلى أن زين الدين زيدان، الذي قاد ريال مدريد لتحقيق العديد من الإنجازات، يُعتبر اختيارًا مثيرًا لتولي تدريب ليفربول في الموسم القادم، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات لإقناعه بالقبول بالمسؤولية التدريبية.