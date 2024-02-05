عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول ما نزل من بيته | القرايب خلّصوا على بعض في أسيوط

المشدد ١٠ سنوات
المشدد ١٠ سنوات

سيطر الطمع علي عقله فأصبح لا يري الا ما يحصل عليه من المال، فقرر المتهم وشقيقه الانتقام من أبناء عمتهما لخلافات على الميراث مع والدهما، فذهبا الي بيت عمتهما وطلبا من نجلها النزول لمقابلتهما وطعناه غدرا فمات في الحال.

أحداث الواقعة 

تدور احداث الواقعة الي  القضية رقم 2011 لسنة 2018 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول " محمد . م . ك " وتوفي بعد وصوله للمستشفى و " حسين . ج . س " مصاب بطعن بسلاح أبيض .

وتوصلت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " أحمد . ع . ث " بسبب خلافات ميراث والده مع نجل عمته المجني عليه الأول ، وأشارت التحريات إلى قيام المتهم وشقيقه سبق الحكم عليه حضرا إلى أسفل منزل عمتهما وقاما بالاتصال بالمجني عليه الأول وطلبا منه النزول لهما وحال مقابلتهما له اخرج المتهم سلاحا ناريا كان بحوزته بقصد تهديد المجني عليه وقام بطعنه بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى إلى وفاته وحال قيام المجني عليه الثاني بالتدخل لإنقاذ المجني عليه الأول قام المتهم بالتعدي عليه بنفس السلاح مما أدى إلى إصابته .

أصدرت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم ، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة، الرئيس بالمحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

الطمع الميراث أسيوط محكمة جنايات اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

موضوعات متعلقة

محبوس فى قضية هتك عرض.. حقيقة منشور تغيب شخص بطريق أسيوط

ترشيحاتنا

للتعرف على التدريبات ومنظومة التعليم| أكاديمية الشرطة تستضيف وزير الأوقاف وأئمة ووعاظًا

فرنسا تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها

للترشيد | قرار بعدم شراء سيارات الركوب الحكومي حتى 30 يونيو 2024

الداخلية تلاحق مافيا الدولار وتضبط 25 قضية خلال يوم واحد

RT Arabic في ضيافة صدى البلد احتفالا بوثائقي «ذهاب وعودة»

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 74.26%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجب تجاوزها .. أعراض واضحة تدل على اشتياقك للحبيب السابق | خاص

ملامح حزينة.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة في أول "عُمرة" بعد الطلاق

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ