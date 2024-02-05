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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات "يوم فلسطين" بمعرض القاهرة للكتاب من جناح الطفل

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني،  وزيرة الثقافة، فعاليات "يوم الثقافة والتراث الفلسطيني"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، والذي تتظمه وزارة الثقافة المصرية، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتبيانًا للدور المصري ومواقفه التاريخية، إزاء حل القضية، حيث استهل اليوم بافتتاح معرض "فلسطين في عيون أطفال مصر"، وورش حكي عن القضية الفلسطينية، ورسم للمسجد الأقصى، بقاعة الطفل،  نظمها المركز القومي لثقافة الطفل، أعقب ذلك عرض لفريق "عباد الشمس" الفلسطيني، والذي تغنى بعدد من أغاني التراث الفلسطيني، وسط تشجيع رواد المعرض.


كما شهدت وزيرة الثقافة، عرضًا فنيًا لفرقة "بنات"، والتي قدمت عددًا من التابلوهات عن القضية الفلسطينية ،وافتتحت ورشة خضير البورسعيدي للخط العربي "فلسطين في القلب"بجناح صندوق التنمية الثقافية.

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بفعاليات اليوم المتنوعة،  وفي مقدمتها عرض كورال "عباد الشمس" الفلسطيني ، والأعمال الفنية التي عكست وعي الأجيال الجديدة بالقضية.

 

وقالت وزيرة الثقافة "حرصنا على أن يبدأ يوم فلسطين من جناح الطفل، لنؤكد أن القضية حاضرة وستظل محورًا رئيسًا لتضامن المصريين، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على تنظيم مثل هذه الملتقيات، لمناقشة القضية الفلسطينية، إحياءً وتضامنًا معها، وتأكيدًا على اهتمام ودعم  الدولة المصرية لها، مشيرة إلى أهمية تفعيل كافة الأساليب والأدوات التنويرية واستغلالها كقوى ناعمة، حيال رفض كافة أشكال العنف التي يتم ممارستها تجاه الشعب الفلسطيني، بهدف إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية على أية مكتسبات زائفة تضر بكافة الشعوب، وإقامة السلام الشامل والعادل بينها، وهو الدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون والثقافة في تحقيق ذلك، معُربة عن أملها في أن يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه للعيش بحرية وسلام".

 

الجدير بالذكر،  أن  يوم الثقافة والتراث الفلسطيني"  يشتمل على  سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، منها ندوات "دور مصر في القضية الفلسطينية"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويتحدث فيها الدكتور صبحي عسيلة، والدكتور ضياء رشوان، واللواء محمد إبراهيم الدويري،  وندوة "مستقبليات الوضع الفلسطيني الراهن"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، يتحدث فيها الدكتور رياض الخضري، والنائب طارق الخوري، والنائب طارق رضوان، والسفير محمد العرابي، وندوة "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى، "مصر والقضية الفلسطينية"،  ويتحدث فيها النائب أحمد مقلد، والسفير بركات الفرا، اللواء محمد الغباري، والدكتور محمد فايز فرحات.

كما تتضمن الفعاليات، إقامة:  ورشة للخط العربي  بجناح صندوق التنمية الثقافية، و عرض لكورال عباد الشمس الفلسطيني على مسرح بلازا ، وعدد من الفعاليات بجناح الطفل أهمها:  افتتاح معرض "فلسطين في عيون أطفال مصر"، ورش تلوين "المسجد الأقصى"، رسم على الوجوه "علم فلسطين"، ورشة للخط العربي "في حب فلسطين"، ورشة حكي "فلسطين العربية،  لقاء حول كتاب "القدس" للدكتورة  صفية إسماعيل، وغيرها.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يوم الثقافة والتراث الفلسطيني معرض القاهرة الدولي للكتاب وزارة الثقافة

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