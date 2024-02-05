الثقافة : توقعات بالوصول لـ 5 ملايين زائر بمعرض الكتاب

قال الدكتور هاني كمال وكيل وزارة الثقافة، إنه بلغة الأرقام يمكن المقارنة لمعارض الكتاب هذا العام بالعامين الماضيين، وسنجد ارتفاع عدد المشاركين وزار المعرض، مشيرًا إلى ان إجمالي الزائرين العام الماضي كان حوالي 3 مليون مشارك، وهذا العام ربما يصل عدد الزائرين لـ 4.5 و 5 ملايين زائر.



وأضاف وكيل وزارة الثقافة، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، ان عمليات الشراء داخل المعرض عالية جدًا، والهيئة العامة لقصور الثقافة تقوم بجهد كبير.

وشدد الدكتور هاني كمال وكيل وزارة الثقافة، على أن معرض الكتاب هذا العام، يليق بتاريخ مصر العظيم، حيث صدرت الفنون والإبداع لكل دول العالم، مشيرًا إلى أنه يوجد 1200 ناشر هذا العام بمعرض الكتاب، والهيئة العامة للكتاب قدمت 120 عنوان جديد، والإقبال غير مسبوق.