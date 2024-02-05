يوسف القعيد: معرض الكتاب هذا العام "ظاهرة" ونجاحه غير عادي

أكد الروائي الكبير والكاتب الصحفي يوسف القعيد، أن الدورة الـ 55 من معرض الكتاب 2024، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، حققت نجاحًا كبيرًا، مشددًا على أن معرض الكتاب هذا العام، يكاد يكون ظاهرة مختلفة عن الأعوام السابقة، ونجاحه غير عادي، ويلمسه الناس ببساطة شديدة.



وأضاف يوسف العقيد، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، أنه تفاجيء بالكثيرين من الصعيد والمدن المختلفة، الذين جاءوا خصيصًا للمشاركة في معرض الكتاب.

وتابع يوسف القعيد، أن الإقبال من الجمهور العربي ضخم جدًا، ولا يوجد اهداف أخرى لهم في مصر سوى معرض القاهرة الدولي للكتاب ومتابعة الأنشطة الثقافية، ويحدث بقوة وكثافة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والاستجابة السريعة للناس ورغبته الحقيقية في إنجاح المعرض.