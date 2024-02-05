الكتاب بـ 2 جنيه.. الثقافة: الناس بتزور المعرض بـ"شنط سفر"

قال الدكتور هاني كمال وكيل وزارة الثقافة، إن معرض الكتاب هذا العام ضم العديد من شباب وأسر الأقاليم، مضيفًا:" فوجئت بناس جاءت المعرض بشنط سفر، بهدف شراء الكتب والإبداعات الثقافية ذات القيمة التي تقدمها الدولة والمعرض بسعر مخفض".



وأضاف وكيل وزارة الثقافة، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، أنه يوجد ما يسمى بالنشر الإقليمي في 27 محافظة، ولجان مشكلة لاختيار الأعمال الفائزة، لتشجيع الشباب، والترويج لإبداعاتهم، مضيفًا:" ثمن الكتاب 2 جنيه، أرخص من مشروب.. يعني لو 50 كتاب بـ 100 جنيه".

وتابع الدكتور هاني كمال وكيل وزارة الثقافة، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدم دعم وجهد كبير، حيث أن أغلى كتاب تقدمه الهيئة لا يتجاوز سعره 24 جنيها، وبالتالي نحن أمام حدث غير مسبوق، وغير متوقع في ظل التحديات العالمية والإقليمية المحيطة.

وأوضح أن المعرض ضم فعاليات كثيرة من أنشطة أطفال وورش ثقافية وفنية، وفقرات مختلفة شهدتها معرض القاهرة للكتاب هذا العام.