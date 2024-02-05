مأساة السودانيين تتضاعف .. انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بعدة ولايات

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في العديد من الولايات في السودان.

وأوضح التقرير أن استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع كان له تداعيات سلبية على خدمات الانترنت في السودان.

وأوضح التقرير أن مهندسين يعملون في شركات الاتصالات أكدوا أن أسباب العطل تعود إلى تخريب نفذه عناصر الدعم السريع .

وتابع التقرير أن العطل أدى إلى تعطل المقسم المركزي الرئيسي، والدعم السريع نفى الاتهامات الموجهة إليه.

ولفت التقرير إلى أن انقطاع الاتصالات ضاعف مأساة السودانيين، وأدى لانقطاع التواصل بين المواطنين، وتعطلت تطبيقات التحويلات المصرفية وخدمات شراء الكهرباء.