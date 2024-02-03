برنامج الأغذية العالمي يؤكد وجود حالات وفاة بسبب الجوع في السودان

قال برنامج الأغذية العالمي إنه يتلقى تقارير عن أشخاص يموتون جوعا في السودان، حيث أدت الحرب إلى نزوح ملايين الأشخاص منذ أبريل الماضي.

ويتصاعد العنف بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، وتسببت التهديدات الأمنية وحواجز الطرق في تعطيل عمل الوكالات الإنسانية.

ويواجه الآن ما يقرب من خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء السودان مستويات طارئة من الجوع، وهذا هو ضعف العدد منذ بداية الصراع، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

وتقول الهيئة الإنسانية إنها تمكنت فقط من إيصال المساعدات الحيوية إلى 10% من المحتاجين في المناطق المتورطة في الصراع، وتشمل هذه المناطق العاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور الغربية، التي شهدت بعضاً من أسوأ أعمال العنف.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص أجبروا على ترك منازلهم بسبب الصراع.