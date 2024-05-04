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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب والرياضة يتابع أعمال إنشاء مركز تدريب المنتخبات القومية بسانت كاترين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة في موقع الانشاء

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية في الموقع الذي سيتم اقامة عليه مركز تدريب المنتخبات القومية ضمن مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، جاء ذلك خلال الجولة التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة في محافظة جنوب سيناء.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص القيادة السياسة برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير المنطقة تطويراً شاملاً، والذي سيعمل على جذب العديد من السائحين سنويًا، وعمل نهضة تنموية في السياحة الرياضية والدينية والثقافية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل عديدة للشباب المصري، مع التأكيد على الحفاظ على البيئة الطبيعية للمنطقة.

وأشار للأهمية الدينية والثقافية لمنطقة التجلي الأعظم، مؤكدا أنّها تُعدّ من أهم المواقع المقدسة وهو المكان الوحيد الذي تجلي فيه المولي - عز وجل- ليتحدث مع سيدنا موسي "عليه السلام"، وتتشرف مصر بأن تكون بها هذه البقعة المباركة.

وأضاف أنّ مشروع التجلي الأعظم يُعدّ رمزًا للتعايش بين مختلف الأديان والثقافات، وسيساهم في تنشيط السياحة الدينية والرياضية في مصر، وهو ما تساهم فيه وزارة الشباب والرياضة بقوة ضمن المشروع، من اجل تطوير المنطقة، مشيراً إلى ان المركز سيكون قبلة لكل الرياضيين في مصر، حيث سيتم انشاءه وتجهيزه على أعلى مستوي ليساعد الابطال الرياضيين خلال مسيرتهم الرياضية والنهوض بالاداء.

وأختتم وزير الرياضة حديثه مؤكداً  اهتمام مؤسسات الدولة بالمنطقة، والذي ظهر جلياً خلال الزيارة التي قام بها السيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مارس الماضي للمنطقة والاهتمام الكبير الذي تحظي به، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية في جميع انحاء الجمهورية من تطوير شامل ومتكامل".

مركز تدريب منتخبات

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جنوب سيناء سانت كاترين مركز تدريب منتخبات وزير الشباب والرياضة

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