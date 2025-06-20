مسؤول أمريكي: ويتكوف تواصل مع عراقجي بشأن خفض التصعيد

كشف مسؤول أمريكي، أمس الخميس، أن المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، والمقدرة بأسبوعين، تهدف إلى إتاحة المجال أمام جهود الحل الدبلوماسي قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية أخرى.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كان على تواصل خلال الأيام الأخيرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه لا توجد حتى الآن أية ترتيبات لعقد لقاء مباشر بين الطرفين في المستقبل القريب.

نفي إيراني لوجود اتصالات دبلوماسية

في المقابل، سارعت مصادر إيرانية إلى نفي هذه الأنباء، مؤكدة أن التقارير التي أشارت إلى وجود تواصل مباشر بين عراقجي والمبعوث الأمريكي "لا أساس لها من الصحة". وأضاف المصدر الإيراني أن الغرض من الترويج لمثل هذه الأخبار هو محاولة النيل من مواقف إيران، خصوصًا ما وصفه بـ"مواقف المقاومة الإيرانية" في مواجهة الضغوط المتصاعدة إقليميًا.

ضربات إيرانية على أهداف إسرائيلية

وفي تطور ميداني مواكب، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل استهداف المواقع العسكرية حتى "توقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه". وأضاف أن طهران شنت هجومًا على مقر قيادة وسيطرة تابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف هدف حيوي آخر في المنطقة ذاتها.

وأشار عراقجي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن الهجوم الإيراني ألحق أضرارًا سطحية بأحد أجزاء مستشفى سوروكا العسكري، الواقع بالقرب من المقر الاستخباري المستهدف، موضحًا أن المستشفى كان قد تم إخلاؤه بشكل كبير قبيل الهجوم.

اتهامات متبادلة حول استهداف المدنيين

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن المستشفى الإسرائيلي "يُستخدم بشكل رئيسي لعلاج الجنود الإسرائيليين المشاركين في العمليات العسكرية على قطاع غزة"، متهمًا إسرائيل بالتسبب في "دمار واسع لحوالي 94% من المستشفيات الفلسطينية" في القطاع خلال الفترة الأخيرة.

واختتم عراقجي تصريحاته بالتأكيد على أن "النظام الإسرائيلي، وليس إيران، هو من بدأ سفك الدماء"، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف المدنيين والمستشفيات عمدًا، بينما قُتل، بحسب تعبيره، المئات من الإيرانيين الأبرياء بدم بارد منذ بداية العمليات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.