النواب يؤكدون: التصنيع المحلي لأجهزة السونار يعزز الاقتصاد والصحة في مصر

نواب البرلمان عن تصنيع أجهزة السونار:

خطوة حاسمة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد

يوفير 40 مليون دولار وفرص عمل جديدة

التصنيع المحلي لأجهزة السونار يعزز الصحة العامة

أكد نواب مجلس النواب على أهمية الخطوة الاستراتيجية التي تمثلها عملية تصنيع أجهزة السونار الطبية محليًا، مؤكدين أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية على صعيد الصحة والصناعة والاقتصاد الوطني.

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تصنيع أجهزة السونار الطبية محليًا يعد إنجازًا كبيرًا يؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأجهزة الطبية الحيوية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضافت عبد الحليم في تصريح خاص لـ"صدى البلد": “إن توفير أجهزة السونار محليًا لا يعني فقط توفير العملة الصعبة التي كانت تُنفق على الاستيراد، بل يساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة الخدمات الطبية، مما يجعل الرعاية الصحية أكثر سهولة ويسرًا لجميع الفئات، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.”

وأكدت النائبة على أن هذا التطور يشجع على دعم الصناعة الوطنية ويدعم البحث العلمي والتطوير في مجال التكنولوجيا الطبية داخل مصر، ما يعزز فرص العمل ويوفر منتجات تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وأشارت إلى أهمية توجيه الدولة مواردها نحو دعم الصناعات الطبية الحديثة لما لها من أثر كبير على صحة المواطن، مؤكدة أن خطوة تصنيع أجهزة السونار محليًا تشكل قاعدة صلبة لبناء منظومة صحية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تنمية مستدامة.

ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصنيع أجهزة السونار الطبية في مصر يمثل قفزة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، ويعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع يفتح آفاقًا جديدة للصناعة المصرية في قطاع التكنولوجيا الطبية، الذي يُعد من القطاعات الحيوية التي تجمع بين العلم والتقنية والابتكار، مما يرفع من مستوى الصناعات التحويلية ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الهندسة والتصنيع والتقنية.

وأضافت أن توفير ما يقرب من ٤٠ مليون دولار سنويًا من العملة الصعبة بفضل تصنيع أجهزة السونار محليًا يعزز الاستقرار الاقتصادي ويُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويمنح مصر قوة تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن نجاح هذه المبادرة يعكس أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في الصناعة الطبية، مع ضرورة توفير الدعم الكامل من الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مزيد من الأجهزة والمعدات الطبية محليًا، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات.

وأكدت النائبة أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا يحتذى به في تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يحقق الأهداف التنموية لمصر في رؤية 2030.

كما، قالت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تصنيع أجهزة السونار الطبية محليًا يعد خطوة حاسمة في توفير خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضحت سالم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أجهزة السونار تعتبر من أهم الأدوات التشخيصية المستخدمة في مختلف التخصصات الطبية، وأن وجود صناعة محلية يضمن توفر هذه الأجهزة بشكل مستمر ويقلل من الاعتماد على الاستيراد الذي قد يواجه أزمات وتأخيرات تؤثر على جودة الخدمة الصحية.

وأضافت أن هذه الخطوة تدعم استراتيجية وزارة الصحة في تحديث وتطوير المنظومة الصحية، وتساعد في تخفيف العبء المالي على الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يتيح تخصيص المزيد من الموارد لتطوير البرامج الصحية.

وأكدت النائبة أن تصنيع أجهزة السونار محليًا يوفر فرص تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في مجال الصيانة والتشغيل، ما يرفع من مستوى الأداء في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الوطنية في تعزيز الصناعة المحلية والاعتماد على القدرات الوطنية في تلبية احتياجات المواطنين الصحية، مشددة على ضرورة الاستمرار في دعم هذا القطاع الحيوي لضمان تحقيق أفضل النتائج للمواطنين.

وبدوره، قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمصنع إنتاج أجهزة السونار الطبية في 6 أكتوبر تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية في مجال الأجهزة الطبية الحيوية.

وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تصنيع أجهزة السونار داخل مصر يوفر للدولة نحو ٤٠ مليون دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على استيراد هذه الأجهزة، وهو ما يمثل مكسبًا اقتصاديًا هامًا في ظل الجهود المبذولة لتقليل عجز الميزان التجاري.

وأضاف أن هذا التوجه يدعم أيضاً خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجالات الصناعة والتقنية، ويساهم في بناء قاعدة صناعية متينة قادرة على المنافسة عالميًا، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل من الاستيراد المكلف.

وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع يفتح الباب أمام تطوير صناعات طبية أخرى، ويشجع على البحث العلمي والابتكار في المجال الطبي، لافتًا إلى أهمية توفير الدعم الحكومي المستمر لتوسيع قاعدة الصناعات الطبية الوطنية.

وأوضح الدسوقي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الذات في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن الصناعات الطبية محلية الصنع تمثل مستقبل الصحة والتنمية الاقتصادية في مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد اليوم، الخميس، مشروع إنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) وأجهزة الرنين المغناطيسي، المقام بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك في خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الطبية.