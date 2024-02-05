شيرين رضا تشارك فى عمل كويتي لأول مرة.. تفاصيل

تشارك الفنانة شيرين رضا للمرة الأولى في عمل كويتي ضخم من إنتاج منصة (شاشا) تأليف الكاتب فيصل البلوشي و إخراج المخرج المصرى عصام عبد الحميد ويشارك بالعمل مجموعة كبيرة من فناني الوطن العربي بين الكويت و السعودية و العراق و مصر .

و تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق و الإثارة ويتم التصوير بالكويت و مجموعة من الدول الأوروبية.

شيرين رضا

وقالت الفنانة شيرين رضا، أنها سعيدة للغاية بكواليس فيلم “مقسوم” خاصة أن جميع أبطال الفيلم أصدقاء.

وأضافت شيرين رضا، في خلال حوارها مع برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان قائلة: “الكواليس كانت حلوة قوي ولذيذة لأن إحنا ستات وكلنا صحاب وروحنا أسوان انبسطت قوي”.

فيلم مقسوم

فيلم مقسوم، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، سيد رجب ضيف شرف، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، وينافس حاليًا في دور العرض السينمائي بموسم إجازة نصف العام.

شيرين رضا مسلسل وبينا ميعاد

ويعرض للفنانة شيرين رضا مسلسل وبينا ميعاد ويشارك فى بطولته كل من وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، ومن إخراج هاني كمال.