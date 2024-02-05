عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شيرين رضا تشارك فى عمل كويتي لأول مرة.. تفاصيل

شيرين رضا
شيرين رضا

تشارك الفنانة شيرين رضا للمرة الأولى في عمل كويتي ضخم من إنتاج منصة (شاشا) تأليف الكاتب فيصل البلوشي و إخراج المخرج المصرى عصام عبد الحميد ويشارك بالعمل مجموعة كبيرة من فناني الوطن العربي بين الكويت و السعودية و العراق و مصر .

و تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق و الإثارة ويتم التصوير بالكويت و مجموعة من الدول الأوروبية. 

بعد صورها الجريئة.. إطلالات نادين الراسي المثيرة للجدل.. شاهد

أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر بعد خطبتهما

الدنيا دوارة .. تعليق مثير من طليق دنيا بطمة بعد حبسها عامًا

فشل في تحقيق مليون جنيه.. سحب فيلم ليه تعيشها لوحدك لشريف منير

شيرين رضا 

وقالت الفنانة شيرين رضا، أنها سعيدة للغاية بكواليس فيلم “مقسوم” خاصة أن جميع أبطال الفيلم أصدقاء.

وأضافت شيرين رضا، في خلال حوارها مع برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان قائلة: “الكواليس كانت حلوة قوي ولذيذة لأن إحنا ستات وكلنا صحاب وروحنا أسوان انبسطت قوي”.

فيلم مقسوم

فيلم مقسوم، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، سيد رجب ضيف شرف، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، وينافس حاليًا في دور العرض السينمائي بموسم إجازة نصف العام.

شيرين رضا مسلسل وبينا ميعاد 

ويعرض للفنانة شيرين رضا مسلسل وبينا ميعاد ويشارك فى بطولته كل من وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، ومن إخراج هاني كمال.

الفنانة شيرين رضا شيرين رضا مسلسل وبينا ميعاد فيلم مقسوم فيلم “مقسوم”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

مفاجأة.. الأهلي يفاوض نجم منتخب جنوب أفريقيا.. ورد فعل مثير من اللاعب

موضوعات متعلقة

رمضان 2024.. أول صورة لـ نيقولا معوض بشخصية عمر الخيام من الحشاشين

صابرين تكشف عن سبب ذهابها إلى طبيب نفسى

الدنيا دوارة .. تعليق مثير من طليق دنيا بطمة بعد حبسها عامًا

صابرين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل دورها فى "إقامة جبرية"

رمضان 2024.. صابرين تكشف عن تفاصيل دورها فى مسلسل مسار إجبارى

الجمهور يتزاحم على أحمد العوضى فى شارع المعز بسبب حق عرب.. صور

باللهجة العراقية.. ديانا حداد تطلق أغنية كل الهلا |فيديو

موسم رمضان 2024 .. ناردين فرج تشارك في لحظة غضب

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي.. منتخب مصر مع الأرجنتين وإسبانيا في كأس العالم 2026

169 هجوما.. الخارجية الأمريكية ترسل مبعوثها لليمن

بعد هبوط الدولار.. بشرى سارة بشأن أسعار الخضراوات والفاصوليا البيضاء بالأسواق

فضل ليلة النصف من شعبان وحكم الاحتفال بها.. دار الإفتاء ترد

700 جنيه في الجرام..شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن عيار 21..فيديو

هل تنخفض أسعار العقارات؟.. 5360 جنيها تراجعا في سعر الحديد اليوم| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حملات المقاطعة.. مطعم أمريكي شهير يعلن تضرر أعماله في الشرق الأوسط

أبرز هدية قدمتها جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد ميلاده.. تعرف عليها

مش هتصدق .. سعر إطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

فيديو

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

قفل اللعبة .. ماذا يقدم رامز جلال في رمضان 2024؟

وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ