بالتعاون مع هاني محروس .. خالد الفايد يطرح أحدث أغانيه

طرح خالد الفايد مطرب the voice أغنية جديدة تحمل اسم "طول الغياب" من كلمات محمود عبد الله وألحان محمود شوقى وتوزيع جيزو وهندسية صوتية هانى محروس، وتقول كلمات الأغنية:



طول الغياب بينك وبيني

مجاش في بالي

متأكد أنك مش ناسيني

وحالك هو حالي

في ناس هنا كتيرة الـ آه يتمنوهالي

ودي مشكلة كبيرة

شوف صرفة وحلهالي

زاد اشتياقي فيا

وانت اللي باقي ليا

معقول يهون عليك حبيبك

وترضاهالي

طول الغياب بينك و بيني

مجاش في بالي

متأكد انك مش ناسيني وحالك هو حالي

في ناس هنا كتيرة الـ آه يتمنوهالي

و دي مشكلة كبيرة

شوف صرفة و حلهالي

زاد اشتياقي فيا

وأنت اللي باقي ليا

ونشر الفايد صور برفقة المنتج هاني محروس، وذلك على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق خالد الفايد على الصور قائلاً: "الحمد لله رجعت لبيتي ووسط عيلتي وحبيب قلبي وأبويا الهندسة".