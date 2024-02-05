مؤشرا البحرين يغلقان على انخفاض

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,063.55، بانخفاض قدره 10.98 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.87 بانخفاض بلغ قدره 2.21 نقطة عن معدل إقفاله السابق .

بلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و494 ألفًا و144 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليون و28 ألفًا و960 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 132 صفقة.

وعلى صعيد آخر، أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض بواقع 152.98 نقطة، أي بنسبة بلغت 1.52 %، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و887.51 نقطة.

تم خلال الجلسة تداول 117 مليونًا و35 ألفًا و553 سهمًا، بقيمة 397 مليونًا و376 ألفًا 244.926 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15633 صفقة في جميع القطاعات.

ارتفعت في الجلسة أسهم 4 شركات، فيما انخفضت أسعار 39 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق.