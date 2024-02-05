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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 5% زيادة في عدد منتسبي غرفة الفجيرة عام 2023

غرفة تجارة وصناعة
غرفة تجارة وصناعة الفجيرة

كشفت البيانات الإحصائية لحركة التسجيل والمعاملات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بدولة الإمارات، أن عدد منتسبي الغرفة سجل نسبة زيادة بلغت 5% في عام 2023 المنصرم مقارنة بالعام 2022، حيث بلغ عددهم 28 ألفا و937 مقابل 27 ألفا و549 في العام 2022.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، حققت معاملات تجديد الرخص بالغرفة نسبة زيادة بلغت 2% في العام 2023؛ إذ بلغ عددها 9691 مقابل 9502 في العام 2022، ما يعد مؤشراً على استقرار حركة الاستثمار في الإمارة.

كما كشفت بيانات حركة التسجيل والمعاملات بالغرفة، أن قيمة فواتير شهادات المنشأ لصادرات منتسبي الغرفة وفروعها في العام 2023 سجلت زيادة نسبتها 9%، وأن قيمتها بلغت أكثر من 10 مليارات درهم مقابل نحو 9 مليارات درهم في 2022، ما يعد مؤشراً على زيادة حركة صادرات منتسبي الغرفة ونشاط التجارة الخارجية للإمارة.

كانت قيمة شهادات المنشأ في العام 2021 بلغت 8 مليارات و223 مليون درهماً، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 9250 رخصة، وإجمالي عدد منتسبي الغرفة 25 ألفا و969 منتسباً.

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