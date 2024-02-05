خالد الغندور عن اللاعب الجديد: الزمالك يواصل صفقاته القوية

علق الإعلامي خالد الغندور، على تعاقد الزمالك مع لاعب الوسط أحمد حمدي، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب “الغندور”، "رسميــــا: الزمالك يواصل صفقاته القوية بفترة يناير ، بالتعاقد مع لاعب الوسط المميز "احمد حمدي".

يذكر أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأدوا فقرة خططية خاصة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين على ملعب النادي ، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت هذه الفقرة التي قادها جوزيه جوميز المدير الفني للفريق التركيز على بعض الأفكار الخططية التي يقوم البرتغالي بتحفيظها للاعبين.

وحرص المدير الفني للفريق على إلقاء أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب لمنح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية شارك فيها جميع اللاعبين من خلال تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.