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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد العرابي: الصراع حاليا بين أمريكا وإيران .. والقضية الفلسطينية الضحية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن خطورة الضربات الأمريكية  في سوريا والعراق تؤثر علي أمن المنطقة  والتصعيد الأمني، ولابد من معالجة جزور الأزمة من الأساس.

أضاف وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن لابد من إعادة النظر في القضية الفلسطينية وسحب القوات الاحتلال ووقف إطلاق النار ولابد أن يكون هناك مفاوضات جادة لإنهاء الحرب، وحل الدولتين.

أوضح السفير محمد عرابي، أن هناك بعض القوي  الإقليمية والدولية تحاول علي تصغير القضية الفلسطينية لأهداف استراتيجية خاصة بها، موضحًا أن الصراع حاليا بين أمريكا وإيران والقضية الفلسطينية هي الضحية ومن تدفع الثمن، وبالتالي لابد من إيجاد حلول سريعة، مشيرًا إلي أن المجتمع الدولي عاجز عن فرض سيطرته علي وقف إطلاق النار  لذلك دايما هناك تصعيد.

أكد وزير الخارجية الأسبق أن مصر حريصة على تخفيض التوتر بالإقليم وتحقيق الاستقرار والسلام، مضيفًا أن مصر تتحرك برصانة وعقل لحل الأزمة، مؤكدًا أن جهودها تتركز على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.
 

محمد العرابي السفير محمد العرابي الضربات الأمريكية القضية الفلسطينية إنهاء الحرب فضائية اكسترا نيوز حل الدولتين

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