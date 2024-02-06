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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالقادر شهيب: انقطاع تبادل الخبرات بين الأجيال أهم مشاكل الصحفيين

عبدالقادر شهيب الكاتب
عبدالقادر شهيب الكاتب الصحفي

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن أسباب تغير الصحفيين بالسنوات الأخيرة تتعلق بالصحفيين أنفسهم والصحافة نفسها لأنه كان هناك تبادل خبرات بين الأجيال وهذا أنقطع.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأجيال القديمة بالصحافة دورها تراجع في إعداد الأجيال الجديدة مهنيًا وهذا عامل مهم جدًا، مشيرًا إلى أنه حرص على عمل تركيز عليه في كتابه "صحافتنا والسنوات الصعبة".

وأكد أن الكتاب ركز على أن أحد مشاكل صحافتنا ليس الإدارة ولا النظام الحاكم ولا السلطات التي تداولت على بلدنا في السنوات السابقة ولكن أحد الأسباب هي التراجع المهني ونرى أشياء تثير الاستفزاز جدًا عندما تطالع صحافتنا.

وأشار إلى أن مجلة "المصور"، وضعت جملة على أحد كتابنا الشهريين وهو حسين أحمد أمين، داخل المبطعة ووصف بأنه "عدو الله" وتم اكتشافها في المراجعة لأن هناك ناس كانت تؤدي دورها المهني.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

عبدالقادر شهيب الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد المتحدة للخدمات محمد الباز

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