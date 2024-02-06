محسن جابر يرد على حفيدة أحمد رامي: ليس صحيحا أنه كتب لأم كلثوم مجانا

رد المنتج محسن جابر، على ماذكرته حفيده الشاعر أحمد رامي، فريدة توحيد رامي، أن جده لم ين يتقاضي اجرا نظير كتابة أغانيه لام كلثوم، قائلا "بالنسبة للشاعر أحمد رامي ليس صحيحا ماذكرته حفيدته فريدة توحيد رامي أنه كان يقدم الاغاني مجاني لأم كلثوم بإسم العلاقات، لأن كل أغنية لها إيصال مكتوب.

وعرض مجسن جابر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إحدى الإيصالات التي حصل الشاعر أحمد رامي بموجبها على اجر نظير برباعيات الخيام وقصيدتين أخرين، معلقا "حفيدة الشاعر فريدة سنها صغير، فلم تقوم بمعاصرة الجد الشاعر الكبير أحمد رامي وانا مش غريب عن الوسط الفني فاللي عنده إستفسار أنا مكتبي مفتوح، بدلا من اللجوء إلى محامي".

وتابع المنتج محسن جابر، أنه يس شرطا أن كل أغاني أحمد رامي، كانت لأم كلثوم لكن كل الاغاني الخاصة التي قدمها لام كلثوم فيها تنازل لها بشكل مباشر ومكنش مجاني".

وأشار إلى أن أم كلثوم كانت دقيقة للغاية وكانت مؤمنة بالملكية الفكرية في فترات لم يكن بها قانون ، مؤكدا أن كمية المستندات التي أملكها تكفي لعمل متحف من إيصالات وعقود وغيره.

تجر معها الاخرين



وأوضح أن الخلافات مع ورثة بعض الفنانين قائمة منذ عام 2003 ولكنها تتجدد كل فترة مع اي حدث قائلا : " الخلافات موجودة منذ عام 2003 وتختفي وتظهر مع كل طفرة او حادث خاصة مع صوت القاهرة لانها تجر معها الاخرين من ورثة وغيرهم .