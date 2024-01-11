هو والعدم سواء.. محسن جابر يفجر مفاجأة بشأن تراث أم كلثوم.. فيديو

علق المنتج محسن جابر ،على الأزمة الأخيرة المتعلقة بملكية تراث المطربة الراحلة أم كلثوم .

وقال محسن جابر في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" صوت القاهرة تقول إنها وقعت عقد مع ام كلثوم في عام 1964، وطالما تم عرض العقد على المحكمة وتم الإقرار بفقدانه أصبح والعدم سواء".

وأضاف محسن جابر:" ورثة السيدة أم كلثوم رفعوا قضية على صوت القاهرة وطلبوا بوضع هذا العقد الذي يدعون فيه أن أم كلثوم وقعت عقدا مع صوت القاهرة وطلبوا من صوت القاهرة بان تضع هذا العقد في المحكمة حتى يطعنوا عليه بالتزوير".

وتابع محسن جابر:" مندوب صوت القاهرة حضر للمحكمة وأقر أمام القاضي أن هذا العقد ليس له وجود والمحكمة حكمت بوقف القضية لحين ظهور العقد".

واكمل محسن جابر :" شركة صوت القاهرة تستمر في الاستغلال طبقا للعقود التي وقعتها بينها وبين ورثة ام كلثوم".