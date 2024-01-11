صوت القاهرة: لدينا عقد مع أم كلثوم بتوقيعها يثبت أننا المالكون لتراثها

علقت نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة، على الأزمة الأخيرة المتعلقة بملكية تراث المطربة الراحلة أم كلثوم .

وقالت نادية مبروك في حوارها في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" أتعجب بسبب تواجد حالة من اللغط بسبب تراث أم كلثوم ".

وأضافت نادية مبروك :" صوت القاهرة لديها عقد مع ام كلثوم بتوقيعها أقرت فيه أن صوت القاهرة هي المالكة الوحيدة لتسجيلات ام كلثوم السابقة واللاحقة ".

وتابعت نادية مبروك : هناك 30 % من عوائد التسجيلات كانت تحصل عليها ام كلثوم وبعد وفاتها تم توزيع الـ 30 % على الورثة وفقا للشرع ".

وأكملت نادية مبروك :" بعض الورثة باعوا حقوقهم لمحسن جابرـ ومحسن جابر له حق في الحقوق التي اشتراها من الورثة ".