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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صوت القاهرة: لدينا عقد مع أم كلثوم بتوقيعها يثبت أننا المالكون لتراثها

أم كلثوم
أم كلثوم

علقت نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة، على الأزمة الأخيرة المتعلقة بملكية تراث المطربة الراحلة أم كلثوم .

 

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وقالت نادية مبروك في حوارها في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" أتعجب بسبب تواجد حالة من اللغط بسبب تراث أم كلثوم ".

 

 وأضافت نادية مبروك :" صوت القاهرة لديها عقد مع ام كلثوم بتوقيعها أقرت فيه أن صوت القاهرة هي المالكة الوحيدة لتسجيلات ام كلثوم السابقة واللاحقة ".

 

 وتابعت نادية مبروك : هناك 30 % من عوائد التسجيلات كانت تحصل عليها ام كلثوم وبعد وفاتها تم توزيع الـ 30 % على الورثة  وفقا للشرع ".

 

وأكملت نادية مبروك :" بعض الورثة باعوا حقوقهم لمحسن جابرـ  ومحسن جابر له حق في  الحقوق التي اشتراها من الورثة ".

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