القرش: الصادرات الزراعية تحتل المرتبة الثانية في قائمة مصادر الدخل القومي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حريصة على زيادة حجم التعاون في مجال الصادرات الزراعية والخدمات البيطرية والثروة السمكية مع الجانب السعودي.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجانب السعودي يمثل جانبا كبيرا لمصر من الصادرات الزراعية وهناك استراتيجية لتعظيم هذه العلاقات ما أدى إلى زيادة الصادرات الزراعية من 4 ملايين طن إلى 7.5 مليون طن خلال العام الماضي، مما وضعها في المرتبة الثانية من مصادر الدخل القومي من العملة الأجنبية.

تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: حريصون على تطوير قطاع الخيول العربية وهناك اهتمام كبير من جانب الدولة بالاستثمار في هذا المجال، لافتا إلى أن محطة الزهراء للخيول العربية تمثل قيمة عربية كبيرة للحفاظ على السلالات العربية الأصيلة وهناك تعاون مصري – سعودي لتصدير هذه السلالات للخارج.

