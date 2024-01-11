محمد محسن جابر: صوت القاهرة عمرها ما كانت تملك تراث أم كلثوم

علق المنتج محمد محسن جابر، على الأزمة الأخيرة المتعلقة بملكية تراث المطربة الراحلة أم كلثوم .

وقال محمد محسن جابر في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" صوت القاهرة عمرها ما كانت تملك أم كلثوم ".

وأضاف محمد محسن جابر:" المطربة الراحلة أم كلثوم كانت هي المنتجة لكل أعمالها وهذا الأمر موثق بتنازلات واضحة ".

وتابع محمد محسن جابر:" ام كلثوم عملت توكيل لصوت القاهرة ولو شركة صوت القاهرة مالكة لماذا قامت أم كلثوم بعمل توكيل لصوت القاهرة".

واكمل محمد محسن جابر:" بعد وفاة ام كلثوم صوت القاهرة عملت عقود مع الورثة وهما عقدي للمصنفات وعقد للفيديو "، ضيفا:" في عام 2000 اشترينا الحقوق من الورثة ".