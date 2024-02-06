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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثلاثة مدربين.. تعرف على خيارات اتحاد الكرة للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن الخيارات المتاحة لاتحاد الكرة لاختيار مدرب للمنتخب الوطني خلفاً لفيتوريا. 

وكتب عبر فيسبوك: "ثلاث اختيارات امام اتحاد كرة القدم هم رينارد مدرب منتخب سيدات فرنسا، ديسابر مدرب منتخب الكونجو الديمقراطية درب في مصر الاسماعيلي، كروش مدرب منتخب مصر الاسبق ( الافضل بلا مازع كروش ) بناء علي سيرتة الذاتية والنتائج الاي حققها مع المنتخب المصري". 

وقرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد، وكذلك الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية، مع توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

 

وقرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، ما يلي:

- توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون.

- دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

- الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

- الموافقة على عقد بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة إستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

 

 

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