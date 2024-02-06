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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد يشيد بأهمية تثبيت المركزي لسعر الفائدة.. تفاصيل

دكتور محمد البنا
دكتور محمد البنا استاذ الآقتصاد

قال دكتور محمد البنا استاذ الآقتصاد إن زيادة احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي ولو بنسبة ضئيلة يمثل رسالة طمأنة للسوق في مصر لضبط الارتفاعات في الدولار والتي لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي.

أهمية اجتماع مجلس الوزراء اليوم

 وأكد البنا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء ، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة على ضرورة امتصاص السيولة في السوق لضبط التضخم وتعزيز العملة المحلية أمام الدولار، مشيرا إلى  أن  الخطورة في مصر هو وجود سوق موازية أدى إلى نوع من المضاربات، مشددا على أهمية اجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي طمأن المواطنين على توافر السلع واتخاذه إجراءات لضمان تدفع النقد الأجنبي. 

وحول ما يثار بشأن التعويم, أكد البنا أن لجوء البنك المركزي لتثبيت سعر الصرف كان ضروريا وسط تقلبات السوق نتيجة لمعلومات متضاربة يترتب عليها مضاربات غير واقعية. 

وشدد على أن المناخ في مصر غير ملائم لتعويم سعر الصرف, معربا عن أمله في زيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة باتخاذ الحكومة تدابير لتحقيق هذا الهدف. وطالب البنا بدعم استراتيجية التصنيع من أجل التصدير ووضع خطة تنموية وإطلاق العنان لاستثمارات القطاع الخاص وقتل البيروقراطية بتسهيل الإجراءات للاستثمار.

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