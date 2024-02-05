عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي عن أسعار الدولار: منتظرين البنك المركزي لتحريك سعر الصرف

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أسعار صرف الدولار في السوق السوداء  مستقرة، معلقة  "إحنا مش في انتظار تعويم، لأنه حصل في السوق السوداء، منتظرين تحريك سعر الصرف الرسمي  وتوافر الدولار في البنوك، عشان يقرب من السوق الموازي ويبقى عندنا سعر صرف عاقل".

وقالت الحديدي، خلال  تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن أسعار صرف الدولار في السوق الموازي مستقرة إلى حد ما مع اختلافها لكنها تدور في فلك الخمسينات .

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، "إحنا  مازلنا منتظرين  تدخل البنك المركزي  بتوفير الدولار أو تحريك سعر الصرف والصراحة الدولار بالفعل حصله تعويم في السوق السوداء، لكن إحنا منتظرين تحريك سعر الصرف الرسمي في البنوك وتوفيره ليتقارب السوق الرسمي مع الموازي في طريق  توحيد سعر الصرف  مع وجود سعر صرف عاقل".


ما زالت على نفس أسعارها


وأشارت الحديدي إلى أنه مع تراجع أسعار الدولار انعكس ذلك على سوق  الحديد حيث شهد بعض الانخفاضات، وباقي السلع لازالت على نفس أسعارها.

لميس الحديدي صرف الدولار السوق السوداء السوق الموازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

ترشيحاتنا

اختل توازنه.. مصرع سائق سقط من أعلى مول شهير في المقطم

القوة الشرائية تراجعت كثيرا.. غرفة الصناعات المعدنية تكشف أسباب تراجع أسعار الحديد

رئيس غرفة صناعة الملابس: بدايات افتتاح الأوكازيون الشتوي ليست جيدة.. وهذه أسبابها

حكم من نسي الركوع ثم تذكره وهو ساجد؟.. أزهري يجيب

أول تعليق من محمد رمضان بعد تنصيبه سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أخبار الفن| اعتزال نجمة شابة.. وأخرى شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب «رقص جريء»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسبة برمة| الهلال السعودي يسعى لخطف صلاح من الاتحاد.. وتوتنهام يزاحم ليفربول على الفوز بالبديل البرازيلي

حتى أبويا معرفش.. نجل هاني الناظر يكشف عن إصابته بهذا المرض

من الفضاء.. علاج جديد للقضاء على السرطان

رقص جريء.. فنانة شهيرة تتعرض لانتقادات شديدة من الجمهور

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ