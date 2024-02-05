لميس الحديدي عن أسعار الدولار: منتظرين البنك المركزي لتحريك سعر الصرف

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أسعار صرف الدولار في السوق السوداء مستقرة، معلقة "إحنا مش في انتظار تعويم، لأنه حصل في السوق السوداء، منتظرين تحريك سعر الصرف الرسمي وتوافر الدولار في البنوك، عشان يقرب من السوق الموازي ويبقى عندنا سعر صرف عاقل".

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن أسعار صرف الدولار في السوق الموازي مستقرة إلى حد ما مع اختلافها لكنها تدور في فلك الخمسينات .

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، "إحنا مازلنا منتظرين تدخل البنك المركزي بتوفير الدولار أو تحريك سعر الصرف والصراحة الدولار بالفعل حصله تعويم في السوق السوداء، لكن إحنا منتظرين تحريك سعر الصرف الرسمي في البنوك وتوفيره ليتقارب السوق الرسمي مع الموازي في طريق توحيد سعر الصرف مع وجود سعر صرف عاقل".



ما زالت على نفس أسعارها



وأشارت الحديدي إلى أنه مع تراجع أسعار الدولار انعكس ذلك على سوق الحديد حيث شهد بعض الانخفاضات، وباقي السلع لازالت على نفس أسعارها.