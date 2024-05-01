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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بـ3000 جنيه فقط.. Nokia أطلقت 3 موبايلات جديدة بكاميرا وYouTube ومزايا كتير

ب 3000 جنيه فقط..Nokia
ب 3000 جنيه فقط..Nokia أطلقت 3 موبايلات جديدة

أعلنت شركة HMD Global رسميًا عن إطلاق هواتفها الجديدة المميزة المزودة بتقنية الجيل الرابع (4G) والتي تشمل Nokia 215 4G و Nokia 225 4G و Nokia 235 4G وذلك بعد التسريبات الأخيرة التي ظهر بها هاتف Nokia 225 4G.

صُممت هذه الهواتف لتوفير ميزات الهاتف المحمول الأساسية بأسعار معقولة مع قدرات اتصال الجيل الرابع (4G)، وتتوفر بعدة ألوان ومزودة بلوحة مفاتيح T9 الكلاسيكية.

مواصفات نوكيا 215 4G و 225 4G و 235 4G: 

 

يتميز كل من Nokia 215 4G و 235 4G بشاشة بحجم 2.8 بوصة ، بينما يتميز Nokia 225 4G بشاشة بحجم 2.4 بوصة. تأتي جميع الطرازات بدقة QVGA ، وتعمل بمعالج Unisoc T107 ، وتعمل على نظام التشغيل S30+ المصمم لسهولة الاستخدام.

يفتقر Nokia 215 4G إلى كاميرا ، بينما يشتمل Nokia 225 4G على كاميرا VGA أساسية ، ويقدم Nokia 235 4G كاميرا 2 ميجابكسل. تدعم هذه الهواتف Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة رأس 3.5 مم منافذ USB Type-C. كما أنها تتميز ببطارية قابلة للإزالة بقوة 1450 مللي أمبير ، مما يوفر ما يصل إلى 9.8 ساعة من وقت التحدث على إعداد SIM مزدوج.

تدعم هذه الهواتف تطبيقات السحابة التي توفر الأخبار والتقارير الجوية ومقاطع يوتيوب شورتس أيضًا.

السعر والتوافر تتميز هذه الهواتف ذات الميزات الأساسية بأسعار معقولة إلى حد كبير، حيث يبدأ سعر Nokia 215 4G بحوالي 63 دولارًا أي ما يعادل 3000 جنيه مصري، و Nokia 225 4G بسعر 74 دولارًا ، و Nokia 235 4G بسعر 84 دولارًا. ستشهد عملية الطرح الأولية انطلاقها في أوروبا وستشمل لاحقًا أسواق مختلفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل الهند.

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