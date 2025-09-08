قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
توك شو

اصطفاف قافلة المساعدات الـ32 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد باصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر، الليلة، عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، إثر استهداف خيمتي نازحين غربي مدينة غزة، وذلك بحسب مصادر طبية في مستشفى الشفاء.

وفي هجوم آخر، أعلنت إدارة المستشفى استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد من المدنيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، الذي يشهد تصعيدًا مستمرًا منذ بدء العدوان.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 64,455 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 162,776 مصابًا.

كما أكدت المصادر وجود عدد غير معلوم من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف واستهداف الطواقم الطبية.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجهة الشرقية من مدينة قلقيلية شمال الضفة، وحاصرت مركبة كان يستقلها عدد من الشبان الفلسطينيين، قبل أن تعتقلهم وتنقلهم إلى جهة غير معلومة.

المساعدات الإنسانية القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة معبر كرم أبو سالم

