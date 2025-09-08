اصطفاف قافلة المساعدات الـ32 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد باصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر، الليلة، عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، إثر استهداف خيمتي نازحين غربي مدينة غزة، وذلك بحسب مصادر طبية في مستشفى الشفاء.

وفي هجوم آخر، أعلنت إدارة المستشفى استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد من المدنيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، الذي يشهد تصعيدًا مستمرًا منذ بدء العدوان.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 64,455 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 162,776 مصابًا.

كما أكدت المصادر وجود عدد غير معلوم من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف واستهداف الطواقم الطبية.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجهة الشرقية من مدينة قلقيلية شمال الضفة، وحاصرت مركبة كان يستقلها عدد من الشبان الفلسطينيين، قبل أن تعتقلهم وتنقلهم إلى جهة غير معلومة.