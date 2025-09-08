قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: استمرار تحسن الأجواء وانكسار الرطوبة .. لكن احذروا البحر | الطقس
حبس 4 أجنبيات بتهمة ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بقصر النيل
رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-9-2025
سرقة شقة لاعب البنك الأهلي بالمحلة.. والمتهم يواجه الحبس سنتين
شروط إستمرار الطالب في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات |قرار نهائي من التعليم
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
احتجاز أكثر من 70 جنديا كولومبيا رهائن على يد مجموعة مسلحة
رسالة قوية من شوبير لـ «الحضري» وأحمد حسن: مش وقت هجوم ولا خلافات.. المنتخب أولوية
رغم مساعدة المنتخب البديل .. «الخيول» يُهدّد «الفراعنة» في سباق التصنيف الدولي لـ«فيفا»
تخزين المواد الأساسية.. إيران تستعد لسيناريوهات صعبة وتعليمات عاجلة من «خامنئي» للحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غزة بين العدوان ومخطط التهجير .. مصر تُثبت موقفها الرافض وتُفشل محاولات شق الصف

التهجير القسري
التهجير القسري
رنا أشرف

في خضم التصعيد الميداني المتواصل على الساحة الفلسطينية، وما تشهده غزة من عدوان إسرائيلي دموي خلف آلاف الشهداء والجرحى، تتعالى الأصوات المحذرة من خطورة المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية عبر فرض واقع التهجير الجماعي للفلسطينيين خارج أرضهم.

ومع تزايد هذه المحاولات التي تسعى لخلط الأوراق واستغلال الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، يبرز ثبات الموقف المصري الرافض لأي مساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تمرير حلول تقوم على اقتلاعه من جذوره.

إن مصر، بما تمثله من عمق استراتيجي للقضية الفلسطينية، تدرك أن ما يجري يتجاوز حدود غزة ليشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والإقليمي على حد سواء، الأمر الذي يفسر تحركاتها المكثفة ومساعيها لوقف إطلاق النار وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية.

أستاذ علوم سياسية: محاولات إسرائيل لشق الصف المصري وإجبار الفلسطينيين على التهجير باءت بالفشل

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "يمكن القول إن ما يجري على مختلف الحدود المصرية، سواء في الجنوب مع السودان أو في ملف سد النهضة بإثيوبيا، كان يهدف بشكل أو بآخر إلى تشتيت الدولة المصرية وإشغالها عن القضية الفلسطينية".

وتابع: "ورغم محاولات القاهرة الوصول إلى حلول تضمن التنمية الإثيوبية دون الإضرار بحقوق مصر المائية، استمرت إثارة الأزمات والتصعيد، وصولًا إلى الطرح المباشر لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى داخل الأراضي المصرية، وهو أمر قوبل برفض قاطع من القيادة المصرية".

وأضاف عنبر: "المزاعم التي روجت لها بعض المنصات، بأن مصر تغلق المعابر وتمنع وصول المساعدات إلى غزة، لم تكن سوى محاولات مكشوفة لشق الصف الداخلي وإثارة الغضب الشعبي ضد القيادة، بينما الحقيقة أن سياسة التجويع الممنهجة هي التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع في مشهد لم يشهد له التاريخ مثيلًا".

وتابع: "الضغط الإسرائيلي عبر ترويج فكرة أن نصف سكان غزة يريدون الخروج منها باعتبار ذلك 'حقًا شخصيًا'، لم ينجح في تمريره، لأن الدولة المصرية كانت واضحة وحاسمة في رفض التهجير، سواء إلى أراضيها أو إلى أي دولة أخرى، إدراكًا منها أن ذلك يعني ضياع القضية الفلسطينية".

واختتم أستاذ الاقتصاد تصريحاته بالتأكيد: "محاولات الاحتلال ومعه الولايات المتحدة لشق الصف المصري باءت بالفشل، لأن الشعب المصري التف حول قيادته، وتمسك بموقف ثابت برفض أي شكل من أشكال التهجير، حفاظًا على الحقوق الفلسطينية ومنعًا لتصفية القضية".
 

غزة القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين التهجير القسري قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

خسوف القمر اليوم

ماذا يحدث إذا نظرت لخسوف القمر؟

ترشيحاتنا

استخدام الثلاجة

قلل فاتورة الكهرباء واستخدم الثلاجة ومبرد المياه بهذه الطريقة

القس فيلوباتير نصر

«الاستعداد للأبدية» في عظة الأحد على قناة ON للقس فيلوباتير نصر

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها.. افتتاح جلسات لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية بموسكو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد