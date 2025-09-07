أستاذ علوم سياسية: محاولات إسرائيل لشق الصف المصري وإجبار الفلسطينيين على التهجير باءت بالفشل

في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتزايد محاولات الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال الأزمات المحيطة بمصر للضغط عليها في ملف التهجير الفلسطيني، تتجلى بوضوح صلابة الموقف المصري الرافض لأي سيناريو يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

ومن هذا المنطلق، أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن ما يجري على الحدود المصرية سواء جنوبًا أو شرقًا، وما يصاحبه من حملات تضليل إعلامي، ليس إلا محاولات فاشلة لشق الصف المصري، لكن القيادة والشعب أظهروا تكاتفًا كاملًا في مواجهة هذه الضغوط، مجددين تمسكهم برفض التهجير القسري أو الطوعي لأبناء قطاع غزة.

محاولة تشتيت مصر عن القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد “يمكن القول إن ما يجري على مختلف الحدود المصرية، سواء في الجنوب مع السودان أو في ملف سد النهضة بإثيوبيا، كان يهدف بشكل أو بآخر إلى تشتيت الدولة المصرية وإشغالها عن القضية الفلسطينية".

وتابع ورغم محاولات القاهرة الوصول إلى حلول تضمن التنمية الإثيوبية دون الإضرار بحقوق مصر المائية، استمرت إثارة الأزمات والتصعيد، وصولًا إلى الطرح المباشر لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى داخل الأراضي المصرية، وهو أمر قوبل برفض قاطع من القيادة المصرية.



وأضاف عنبر: “المزاعم التي روجت لها بعض المنصات، بأن مصر تغلق المعابر وتمنع وصول المساعدات إلى غزة، لم تكن سوى محاولات مكشوفة لشق الصف الداخلي وإثارة الغضب الشعبي ضد القيادة، بينما الحقيقة أن سياسة التجويع الممنهجة هي التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع في مشهد لم يشهد له التاريخ مثيلًا”.

وتابع: “الضغط الإسرائيلي عبر ترويج فكرة أن نصف سكان غزة يريدون الخروج منها باعتبار ذلك ’حقًا شخصيًا‘، لم ينجح في تمريره، لأن الدولة المصرية كانت واضحة وحاسمة في رفض التهجير، سواء إلى أراضيها أو إلى أي دولة أخرى، إدراكًا منها أن ذلك يعني ضياع القضية الفلسطينية”.

وختم أستاذ الاقتصاد تصريحاته بالتأكيد: “محاولات الاحتلال ومعه الولايات المتحدة لشق الصف المصري باءت بالفشل، لأن الشعب المصري التف حول قيادته، وتمسك بموقف ثابت برفض أي شكل من أشكال التهجير، حفاظًا على الحقوق الفلسطينية ومنعًا لتصفية القضية”





