من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص
قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور
لبنى عبد العزيز: الإذاعة المصرية كانت منبرًا عالميًا.. والكونجرس جاء للقاهرة ليتعلم منها
سر شغفها بالقراءة والكتابة.. لبنى عبدالعزيز تروي كيف غرس والدها حب الأدب في قلبها
استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف خيمتي نازحين في حي الرمال بغزة
جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد
رسالة مؤثرة من مفيدة شيحة لنفسها في عيد ميلادها الـ54: «حافظت على كرامتي وحققت كل أحلامي»
أخبار العالم

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف خيمتي نازحين في حي الرمال بغزة

محمود عبد القادر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر، الليلة، عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، إثر استهداف خيمتي نازحين غربي مدينة غزة، وذلك بحسب مصادر طبية في مستشفى الشفاء.

وفي هجوم آخر، أعلنت إدارة المستشفى استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد من المدنيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، الذي يشهد تصعيدًا مستمرًا منذ بدء العدوان.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 64,455 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 162,776 مصابًا.

كما أكدت المصادر وجود عدد غير معلوم من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف واستهداف الطواقم الطبية.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجهة الشرقية من مدينة قلقيلية شمال الضفة، وحاصرت مركبة كان يستقلها عدد من الشبان الفلسطينيين، قبل أن تعتقلهم وتنقلهم إلى جهة غير معلومة.

