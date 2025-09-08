حبس 4 أجنبيات بتهمة ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بقصر النيل

قررت جهات التحقيق حبس 4 سيدات أجنبيات، لاتهامهن بممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمنطقة قصر النيل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، لاتهامها بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمة بإدارة النادي واستغلاله في ممارسة الرذيلة مقابل أجر مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وضبط المتهمة وبصحبتها 4 سيدات أجنبيات وشخصين آخرين. وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين.



