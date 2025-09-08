بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

قرّرت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانع المحتوى عمر فرج وشقيقه لقيامهما بنشر مقاطع فيديو غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (صانع محتوى) بتصوير مقاطع فيديو يظهر خلالها رفقة شقيقه (من ذوى الاحتياجات الخاصة) وقيامهما بتقديم محتوى غير لائق ونشره عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (صانع المحتوى المشار إليه وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) واعترفا بإدارتهما للحساب المشار إليه بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



