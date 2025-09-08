قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم في استئناف هدير عبدالرازق على حبسها سنة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

الحكم في استئناف هدير عبدالرازق على حبسها سنة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
الحكم في استئناف هدير عبدالرازق على حبسها سنة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
إسلام دياب

تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدًا الثلاثاء، الحكم في استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها عامًا، لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد قرّرت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحقيقات، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المستشار مروان الجندي، محامي هدير عبد الرازق، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن موكلته تم عرضها على قسم شرطة الطالبية، حيث تم تقديم معارضة قانونية على الحكم الصادر بحقها، قبل أن يتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها من قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وأشار الجندي إلى أن موكلته أصبحت ملزمة بالحضور أمام المحكمة الاقتصادية، في الجلسة المحددة بتاريخ 3 أغسطس المقبل، لاستكمال النظر في القضية المقامة ضدها، مؤكدًا التزامها الكامل بالإجراءات القانونية.

وفيما يلي نستعرض الأزمات المتتالية التي مرت بها البلوجر هدير عبد الرازق، والتي انتهى بها الأمر داخل السجن، مع مفاجأة أنها مطلوبة على ذمة قضايا أخرى صدر بحقها حكم قضائي بالحبس.

الأزمة الأولى

بدأت أزماتها بخلاف مع طليقها إثر مشاجرة داخل شقة في القاهرة الجديدة، تطور الأمر على إثرها ووصل إلى نيابة القاهرة الجديدة.

وبعد نحو ست ساعات متواصلة من التحقيق مع الطرفين، تم التصالح بين هدير عبد الرازق وطليقها أمام النيابة، في واقعة الفيديوهات المنشورة والاعتداء عليها بالضرب.

وقالت هدير عبد الرازق أمام النيابة: "الشخص الماثل أمامكم كان زوجي منذ عام، وتم الطلاق بيننا، وبعدها وقعت خلافات حادة، تدخلت خلالها أطراف من الأسرة للصلح، لكن المحاولات باءت بالفشل".

وواجهت جهات التحقيق البلوجر بثلاثة فيديوهات محل الاتهام في واقعة التشاجر داخل الشقة، وتحفظت على فيديوهات المشاجرة، بالإضافة إلى فيديو آخر ظهرت فيه هدير وهي تتسلق سور الفيلا.

وقدم محامي طليقها "فلاشة" تحتوي على فيديوهات توجه فيها السب لموكله.

وقال المحامي هيثم بسام، محامي طليقها، إن النيابة تباشر التحقيقات مع الطرفين بسبب فيديو الشجار المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود محاولات للصلح، وأنه في حال الاتفاق على الشروط المناسبة سيتم التنازل عن البلاغات المقدمة ضد هدير.

وفي تصريحات سابقة، أكد بسام أن موكله طلق البلوجر هدير عبد الرازق بعد ظهور فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي في وضع غير لائق مع رجل آخر، الأمر الذي اعتبره صادمًا له ولعائلته ودفعه لتطليقها على الفور.

وأضاف أن موكله يتهمها بالسب والقذف والتشهير والتهديد بالقتل واختراق هاتفه الشخصي.

يذكر أن جهات التحقيق المختصة بمحكمة القاهرة الجديدة استمعت إلى أقوال الطرفين بعد القبض على هدير على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه برفقة شخص آخر.

وقد تصدرت هدير عبد الرازق التريند مجددًا عقب القبض عليها في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بعد تداول فيديو جديد ظهرت فيه برفقة طليقها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها من داخل شقتها، حيث رفضت فتح الباب لقوة الشرطة، وظهرت في بث مباشر أثناء عملية ضبطها.

وحضر والدها إلى الشقة وطرق الباب عليها لكنها رفضت الخروج، وقالت: "أنا مظلومة.. طليقي بهدلني وجسمي كله فيه سحجات، وفي الآخر يتقبض عليا"، وهددت بالقفز من الطابق الخامس.

وقالت لحظة ضبطها إنها تعرضت للضرب من طليقها، وإنه حاول التعدي عليها مجددًا. ورصدت الأجهزة الأمنية الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تتعرض للضرب وتبادل الطرفان الاتهامات أمام النيابة.

الأزمة الثانية

كشفت مصادر كواليس قضية جديدة متهمة فيها هدير عبد الرازق، حيث تبين أنه عقب قرار نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه على خلفية اتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء، وأثناء الكشف على سجلها الجنائي، ظهر أنها مطلوبة على ذمة قضية أخرى، وصدر ضدها حكم بالحبس عامين لاتهامها بالتسبب في إصابة شاب عن طريق الخطأ بعد دهسه بسيارتها.

وتم ترحيل هدير عبد الرازق من مديرية أمن القاهرة إلى مديرية أمن الجيزة لعرضها على قسم شرطة الطالبية والنيابة العامة، لإجراء معارضة على الحكم الصادر ضدها.

كما رحلت الأجهزة الأمنية البلوجر إلى مديرية أمن الجيزة لتنفيذ العقوبة القضائية الصادرة من محكمة جنح الطالبية ضدها بالحبس عامين.

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية محكمة القاهرة الاقتصادية هدير عبد الرازق حبس هدير عبد الرازق فيديوهات خادشة

