لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف على انتخابات النقابات والأندية

ترأست المستشارة يارا عنبة عضو النيابة الإدارية، الإشراف القضائي على أعمال الجمعية العمومية لنادي "ورش سكك حديد أبو زعبل"، والتي انعقدت أول أمس السبت الموافق ٢٣ أغسطس الجاري، في سابقة هي الأولى من نوعها كأول سيدة تنتدب لهذه المهمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما انتهى إليه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في ١٢ يوليو ٢٠٢٥، حيال تمكين ودعم الكفاءات النسائية من عضوات النيابة الإدارية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات والذي يأتي مواكبًا لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام النيابة الإدارية بتعزيز المساواة وتبني معياري الجدارة والكفاءة في مختلف الأدوار القيادية، خاصة مع كونها الهيئة القضائية التي تتفرد بأعلى نسبة تمثيل من عضواتها من السيدات بنسبة تزيد عن ٤٢% من إجمالي عدد أعضائها.

ومن الجدير بالذكر أن عضوات النيابة الإدارية كن قد باشرن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر أغسطس الجاري في عدد من اللجان العامة والفرعية في كافة محافظات الجمهورية، وساهمن بشكل فعال في ضمان حسن سير العملية الانتخابية وتمكين المواطن المصري من ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه وسط أجواء من النزاهة والشفافية واحترام سيادة القانون.