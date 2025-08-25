قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف على انتخابات النقابات والأندية

لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات والأندية 
لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات والأندية 
إسلام دياب

ترأست المستشارة يارا عنبة عضو النيابة الإدارية، الإشراف القضائي على أعمال الجمعية العمومية لنادي "ورش سكك حديد أبو زعبل"، والتي انعقدت أول أمس السبت الموافق ٢٣ أغسطس الجاري، في سابقة هي الأولى من نوعها كأول سيدة تنتدب لهذه المهمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما انتهى إليه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في ١٢ يوليو ٢٠٢٥، حيال تمكين ودعم الكفاءات النسائية من عضوات النيابة الإدارية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات والذي يأتي مواكبًا لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام النيابة الإدارية بتعزيز المساواة وتبني معياري الجدارة والكفاءة في مختلف الأدوار القيادية، خاصة مع كونها الهيئة القضائية التي تتفرد بأعلى نسبة تمثيل من عضواتها من السيدات بنسبة تزيد عن ٤٢% من إجمالي عدد أعضائها.

ومن الجدير بالذكر أن عضوات النيابة الإدارية كن قد باشرن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر أغسطس الجاري في عدد من اللجان العامة والفرعية في كافة محافظات الجمهورية، وساهمن بشكل فعال في ضمان حسن سير العملية الانتخابية وتمكين المواطن المصري من ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه وسط أجواء من النزاهة والشفافية واحترام سيادة القانون.

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية ورش سكك حديد أبو زعبل نادي ورش سكك حديد أبو زعبل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

ترشيحاتنا

كم هي تافهة الحياة.. تعرف علي آخر ما كتبته الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة قبل استشهادها

كم هي تافهة الحياة.. أخر ما كتبته الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة قبل استشهادها

تطوير التعليم

تعاون بين تطوير التعليم بالوزراء وجامعة ساكسوني لتأهيل الشباب للعمل في ألمانيا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

بالصور

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

شعار سوبارو
شعار سوبارو
شعار سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد