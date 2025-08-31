مراسم أداء اليمين القانونية أمام مجلس القضاء لأعضاء النيابة الإدارية

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، مراسم أداء اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي عاصم الغايش، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وذلك لأعضاء النيابة الإدارية الذين تم نقلهم للالتحاق بالعمل بالمحاكم الابتدائية بموجب القرار الجمهوري رقم 444 الصادر بتاريخ 21 أغسطس الجاري.

رافق الشناوي كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وأعرب الشناوي عن خالص تمنياته لهم التوفيق والسداد في استكمال مسيرتهم داخل محراب العدالة بالعمل بالمحاكم الابتدائية.