الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا .. رابط مباشر

الاستعلام عن مخالفات المرور
الاستعلام عن مخالفات المرور
رشا عوني

ازدادت عمليات البحث عن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وطريقة دفع مخالفات المرور أونلاين، وذلك عبر بوابة النيابة العامة أو بوابة مصر الرقمية من خلال هاتفك بخطوات سهلة وسريعة.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي: 

https://bit.ly/3aPtbnW

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2025 مجانًا

هناك عدة خطوات يتبعها قائد السيارة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2025 الخاصة به كالتالي:

  • ادخل على موقع النيابة العامة .. رابط مباشر
  • قم بالضغط على مربع استمرار من جهة اليمين (الاستعلامات)
  • قم باختيار كلمة استمرار التي توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات)
  • اكتب رقم رخصة القيادة الخاصة بك داخل المربع الموجود
  • اكتب رقم السيارة في المربع المخصص له
  • ثم اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات، وبعد هذه الخطوات، تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة 2025
بوابة روز اليوسف | بالرابط خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

  1. الدخول إلى المنصة: انتقل إلى موقع بوابة مصر الرقمية
  2. تسجيل الدخول: سجل الدخول باستخدام بياناتك (رقم هاتفك، اسم المستخدم وكلمة المرور، أو الرقم القومي). 
  3. اختيار قسم "مركباتي": ادخل على قسم "مركباتي" من بين خدمات مصر الرقمية. 
  4. اختيار الخدمة: اضغط على خدمة "الاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة". 
  5. تحديد بيانات السيارة: قم بإدخال رقم لوحة السيارة. 
  6. عرض التفاصيل: ستظهر تفاصيل المخالفات الخاصة بالسيارة ورسومها المالية. 
مخالفات المرور.. التفاصيل الكاملة للخطوات ورابط الاستعلام – مدن
الاستعلام عن مخالفات المرور

 

دفع مخالفات المرور بالتقسيط 2025

  • الدخول إلى الموقع .. من هنـــــــــــــا
  • واختيار خدمة «الاستعلام عن مخالفات المرور»
  • ثم إدخال بيانات اللوحة المعدنية أو الرقم القومي
  • وبعد مراجعة تفاصيل الغرامات يختار المواطن وسيلة الدفع المناسبة سواء كانت بطاقة بنكية أو من خلال خدمات الدفع الإلكتروني مثل «فوري» و«أمان»، مع الحصول على إيصال إلكتروني فوري يؤكد إتمام العملية.
مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور رابط الاستعلام عن مخالفات المرور استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2025 دفع مخالفات المرور بالتقسيط 2025

