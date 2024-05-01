بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق المحتجزين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه على حماس أن تقرر إذا ما كانت ستقبل بالاتفاق ولا وقت للتسويف، مشيرا إلى أن إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق المحتجزين.

وقال أنتوني بلينكن، أنه سيتم تشغيل الرصيف البحري قبالة سواحل غزة بعد أسبوع واحد، مؤكدا أنه لا يمكن لأمريكا دعم عملية عسكرية في رفح الفلسطينية في ظل غياب خطة إنسانية.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أن موقف الولايات المتحدة من رفح الفلسطينية لم يتغير، مؤكدا أن هناك تقدم بشأن دخول المساعدات إلى غزة لكن نظرا للحاجات المتزايدة لابد من الإسراع في إدخالها.