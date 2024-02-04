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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السوق الموازية ضعيفة.. لميس الحديدي تعلق على تراجع سعر صرف الدولار |فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، قائلة “شهدنا لليوم الثاني على التوالي تراجعات قوية في سعر صرف الدولار في السوق الموازية”، لافتة إلى الانخفاض بلغ 15 جنيها في أيام  قليلة بعدما كان سعر صرف الدور كسر حاجز 70 جنيها  حتى هبط اليوم  إلى  منتصف الخمسينات، قائلة "تقريبا بانخفاض 15 جنيها في أيام قليلة ".

وأضافت “الحديدي”، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة  “ON”، الأسباب التي دفعت لهبوط الدولار في السوق الموازية وجود مجموعة من التوقعات تشير إلى توفر حصيلة دولارية للدولة قريبا.

وشددت على أن السوق الموازية هشة وضعيفة ترتفع بالمضاربات والقلق وغياب المعلومة وتنخفض  أيضا  بانتشار الشائعات  ووجود توقعات بتوفير حصيلة دولارية.

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