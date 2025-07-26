أخبار السيارات| مشترو السيارات الكهربائية يبتعدون عن تسلا.. فولكس فاجن تخسر بسبب ترامب

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

تقارير تكشف تراجع الإقبال على سيارات تسلا في الولايات المتحدة، بسبب زيادة المنافسة، مخاوف الجودة، وارتفاع الأسعار مقارنة بالموديلات الجديدة المنافسة.

شركة فورد تطرح منتجات غريبة تحمل أسماء سياراتها الشهيرة مثل صابونة "برونكو F-150"، بأسعار مرتفعة تستهدف عشاق العلامة الذين يرغبون في اقتناء منتجات حصرية.

فولكس فاجن تعلن عن خسائر ضخمة بلغت 1.5 مليار دولار نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب على السيارات المستوردة، مما أثر على مبيعاتها بشدة.

شركة زيكر الصينية تكشف عن نسخة مدرعة من سيارتها الكهربائية "001"، مضادة للرصاص، لتلبية طلب العملاء الباحثين عن الأمان مع الأداء الكهربائي العصري.

سيارة يابانية رياضية كلاسيكية بيعت بسعر 204 آلاف دولار في مزاد، بفضل حالتها الممتازة وندرتها، حيث تعد من الطرازات المحبوبة لهواة السيارات الرياضية القديمة.