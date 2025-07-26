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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار السيارات| مشترو السيارات الكهربائية يبتعدون عن تسلا.. فولكس فاجن تخسر بسبب ترامب

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

1. مشترو السيارات الكهربائية في أمريكا يبتعدون عن تسلا.. اعرف السبب

تقارير تكشف تراجع الإقبال على سيارات تسلا في الولايات المتحدة، بسبب زيادة المنافسة، مخاوف الجودة، وارتفاع الأسعار مقارنة بالموديلات الجديدة المنافسة.

2. فورد لا تصنع السيارات فقط.. سعر صابونة برونكو F-150

شركة فورد تطرح منتجات غريبة تحمل أسماء سياراتها الشهيرة مثل صابونة "برونكو F-150"، بأسعار مرتفعة تستهدف عشاق العلامة الذين يرغبون في اقتناء منتجات حصرية.

3. بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار

فولكس فاجن تعلن عن خسائر ضخمة بلغت 1.5 مليار دولار نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب على السيارات المستوردة، مما أثر على مبيعاتها بشدة.

4. أول سيارة كهربائية صينية مضادة للرصاص: زيكر 001

شركة زيكر الصينية تكشف عن نسخة مدرعة من سيارتها الكهربائية "001"، مضادة للرصاص، لتلبية طلب العملاء الباحثين عن الأمان مع الأداء الكهربائي العصري.

5. بيع سيارة عمرها 25 عامًا مقابل 204 آلاف دولار.. ما السر؟

سيارة يابانية رياضية كلاسيكية بيعت بسعر 204 آلاف دولار في مزاد، بفضل حالتها الممتازة وندرتها، حيث تعد من الطرازات المحبوبة لهواة السيارات الرياضية القديمة.

أخبار السيارات تسلا ترامب فولكس فاجن كاديلاك سيارات

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