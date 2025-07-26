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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فورد لا تصنع السيارات فقط.. سعر صابونة برونكو F-150

صابونة فورد برونكو
صابونة فورد برونكو
عزة عاطف

بعد النجاح الذي حققته شراكة فورد مع علامة العناية الشخصية دكتور سكواتش العام الماضي عبر إطلاق صابون "برونكو بريك" المستوحى من روح المغامرة في سيارة برونكو، يعود التعاون بين الطرفين هذا العام بمنتج جديد يكرّم الشاحنة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة، فورد F-150.

صابون Tough Scrub بمكونات طبيعية ورائحة مميزة

يحمل المنتج الجديد اسم F-150 Tough Scrub، وتم تصميمه ليكون قادرًا على تنظيف الأوساخ والغبار بفعالية عالية. 

يجمع الصابون بين الخفاف ومسحوق كوز الذرة الطبيعي وزيت جوز الهند، ويتميز بحبيبات خشنة تمنح إحساسًا بالانتعاش أثناء الاستحمام. 

أما رائحته فتمزج بين أخشاب الطفو ونفحات الجلد، ما يمنح المستخدم رائحة مميزة تفوق رائحة سائق الشاحنات العادي.

حملة ترويجية تمنح فرصة لربح شاحنة فورد F-150

ضمن الحملة الترويجية لهذا التعاون، سيتم تقديم سيارة فورد F-150 موديل 2025 كجائزة كبرى في مسابقة خاصة. المشاركة متاحة حصريًا لسكان الولايات المتحدة الأمريكية ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، ولا يشترط شراء أي منتجات لدخول السحب.

عودة صابون برونكو بريك

إلى جانب إطلاق Tough Scrub، أعلنت دكتور سكواتش عن إعادة طرح صابون برونكو بريك الذي لاقى شعبية كبيرة العام الماضي. 

يتميز هذا الصابون بمكوناته الطبيعية مثل مستخلص الصبار الأزرق والرمل للتقشير، إضافة إلى رائحة خشبية رجولية بفضل نفحات خشب الأرز الأمريكي وصنوبر أوريغون.

سعر صابون فورد F-150

يتوفر صابون F-150 Tough Scrub وصابون برونكو بريك بسعر 16 دولارًا للعبوة المكونة من قطعتين، و30.40 دولارًا للعبوة المكونة من 4 قطع. 

كما يمكن شراء القطع الفردية مقابل 6 دولارات للقطعة. وتتوفر هذه المنتجات عبر الإنترنت وفي المتاجر المعتمدة.

رغم غرابة فكرة التعاون بين فورد ودكتور سكواتش، فإنها ليست الشراكة غير التقليدية الوحيدة لفورد مؤخرًا. 

فقد تعاونت الشركة أيضًا مع علامة الأزياء النسائية "أليس + أوليفيا"، وأطلقت ملابس بأسعار مثيرة للجدل شملت تيشيرت بسعر 195 دولارًا، وكنزة بقلنسوة بسعر 295 دولارًا، وبنطال جينز بسعر 795 دولارًا أثار استياءً واسعًا. 

ومع ذلك، أسفر التعاون عن تصميم "برونكو دينم شيفرون" الأنيق الذي لاقى استحسانًا من عشاق العلامة.

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