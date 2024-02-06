بصاروخ بركان.. حزب الله يقصف ثكنة ‏راميم

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت بصاروخ بركان ثكنة ‏راميم للعدو الإسرائيلي وتصيبها إصابةً مباشرة.

وكانت كتائب شهداء الأقصى أفادت بأن إحدى مجموعاتها المقاتلة تحركت وبعمل مشترك مع جند الله بعد الرصد والمتابعة تمكنوا من تنفيذ عملية إطلاق نار على قوة للمشاه وخيمة لجنود الاحتلال على معبر الطيبة وقد تم استهدافهم بشكل مباشر بصليات مباركة من الرصاص محققين إصابات أكيدة بعون الله.

وأشارت الكتائب الفلسطينية في بيان لها الي أن جنودها انسحبت بسلام بفضل الله دون أن يصيبهم مكروه.



وكانت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عرضت ، امس الاثنين، مشاهد من قذائف الهاون التي دكت بها سرايا القدس المواقع والتحشدات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم شرق وشمال المحافظة الوسطى في غزة.



وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس كتيبة طولكرم، أنها تمكنت من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بطلقات كثيفة من الرصاص.

وقالت سرايا القدس كتيبة طولكرم، إنه دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور ديوان الجلاد ومحور دوار السلام وعدة محاور أخري.