صحة الإسكندرية تؤكد توافر الأدوية والألبان المدعمة بالمراكز والوحدات

أكدت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا توافر جميع الخدمات الصحية للمترددين على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية، وتوافر الألبان المدعمة للأطفال المستحقين وتطبيق سياسة حوكمة صرف الألبان.



وأشارت ندا - في بيان لها خلال تفقدها سير العمل بمكتبي صحة "مينا البصل وكرموز"، ومركز طب أسرة العامود، ومركز طب أسرة أبيس 8، ودار المحفوظات" - إلى توافر الأدوية الأساسية وكذلك التأكد من سير العمل ضمن منظومة ميكنة خدمات مكاتب الصحة، ومتابعة منظومة ميكنة خدمات مكاتب الصحة.



ووجهت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية بتقديم كافة الخدمات المتوفرة بالوحدات الصحية للمترددين عليها.

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