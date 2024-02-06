قبل انطلاقها أول يونيو| ننشر شروط أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" وذلك للعام الدراسي الحالي 2023/2024 .

يأتي ذلك استعدادا لإنطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" 1 يونيو القادم .

شروط أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ألا تقل نسبة حضور الطالب عن %75 عملي من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب و 85% نظري على الأقل من عدد أيام الدراسة طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وفقا لمنهجية الجدارات المهنية يشترط الدخول الطلاب التقييم النهائي اجتياز جميع وحدات البرنامج (الصف الثالث) كما يشترط تحقيق نسب الحضور المقررة طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

بالنسبة للطلاب المقيدين بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية يشترط حصول الطالب على 60%على الأقل من الدرجة المخصصة للتدريبات في المصانع تخصص تصنيع غذائي) ومادة مشروع العمل تخصص استصلاح أراضي وميكنة زراعية).

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول التحريرية بداية من 1 يونيو 2024، وذلك لطلاب دبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس، والصناعى نظام السنوات الخمس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تبدأ جميع امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 من الساعة التاسعة صباحا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تستمر امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترض سيرها فيما عدا أيام الجمعة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تبدأ امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 العملية يوم 25 مايو 2024.