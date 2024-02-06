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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتحاد المصريين بأوروبا: 250 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 سنوات

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان "الوضع الاقتصادي الراهن رؤي وحلول" تحدث فيها الدكتور عصام عبدالصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، وادار الندوة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب، وذلك بحضور رئيس وقيادات الحزب.

وقال الدكتور عصام عبد الصمد إنه لا يوجد حصر دقيق لعدد المصريين بالخارج ولا أحد أو جهة تستطيع أن تحصر العدد الصحيح لكننا نحاول ان نقترب من العدد الصحيح ، ونقول مجازا ان عددهم يقرب من 10 مليون مصري بالخارج يعملون فى كافة المجالات ، في أوروبا وغيرها من دول العالم.

ورفض الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا ، المقترح المقدم بشأن إلزام المصريين بالخارج، وبينهم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بتحويل 20% من راتبه الشهري لمساعدة مصر في أزمتها الاقتصادية الراهنة.

وكشف عبد الصمد أن المصريين بالخارج  قاموا بتحويل نحو 250 مليار  دولار على مدار العشر سنوات الماضية.

من جانبه قال جمال عبد المعبود نائب رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، إن مشكلة مصر الاقتصادية  في العقول وليس في النقود ولدينا أزمة في الإدارة الإقتصادية ولابد أن نعلم أن هناك فرق كبير بين الإدارة والملكية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قائم على ما يسمى ب"اقتصاد الكاش".

وأكد عبد المعبود أنه لا بد من تغيير مفهوم  تخزين الأموال تحت البلاطة ، ولابد من استثمارها في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أننا يجب أن نتعلم من تجارب دول مثل بريطانيا حيث تمثل المشروعات الصغيرة نحو 60 % من الاقتصاد والمشروعات الكبرى نحو 40 % من الاقتصاد الرسمي للدولة ، مؤكدا على ضرورة إقامة منطقة حرة للبنوك في مصر تخضع لمجلس أمناء من العاملين بالخارج على أن تكون كل استثماراتها في داخل مصر.

من جانبه قال مجدي توفيق الخبير السياحي، أننا بحاجة إلى تنشيط السياحة وبخاصة السياحة العلاجية حيث أن معظم سكان أوروبا وخصوصا بريطانيا أصبحوا فوق سن المعاش ويحتاجون إلى أماكن مثل مصر الدافئة بعيدا عن برد أوروبا القارص الذي يبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل وبالتالي لا بد أن يكون لدينا أفكار خارج الصندوق.

 وقال إننا نخاطب أنفسنا ولا نخاطب الخارج فى مجال التسويق السياحي العلاجي، مؤكدا أن السياحة يقام عليها 70 صناعة أخري وبالتالي يمكنها توفير عملة صعبة وفرص عمل للشباب .

اتحاد المصريين بأوروبا مجلس الشيوخ المصريين بالخارج رئيس اتحاد المصريين بأوروبا عصام عبدالصمد

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