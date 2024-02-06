إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55

أعلنت الدكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أسماء الفائزين، بجوائر الدورة الـ55، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اختتام فعالياته مساء اليوم.

فاز بجائزة تحقيق التراث، كتاب “معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية” للكاتبة مروة محمد علي الشريف، عن دار الكتب والوثائق القومية.

وحصلت الكاتبتان الدكتورة شيرين كدواني عميدة كلية الإعلام بجامعة الجميع الذكية بالإمارات، والكاتبة الدكتورة شريهان توفيق على جائزة كتاب المعرض في مجال "الإعلام الجديد".

وفاز بجائزة الفنون، كتاب "العلم والسينما والتخيل" للكاتب محمود محمود محمد قاسم، والصادر عن الهيئة العامة للكتاب.

وحصل الكاتب والأكاديمي الدكتور إيهاب خليفة، رئيس وحدة التطورات التكنولوجية بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبوظبي، على كتابة "الخوارزميات القاتلة".

وفاز كتاب "النقد الثقافي: نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب" للدكتور محمد إبراهيم السيد عبدالعال، الصادر عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية، وكتاب "التماسك النصي في الشعر العربي: دراسة في البنية والوسائل" للدكتور حسام جايل عبدالعاطي زيد، الصادر عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية، بجائزة النقد الأدبي مناصفة.

زفاز بجائزة علوم الإنسانية (أعلام جديد) مناصفة، كتاب “الإعلام الرقمي” للدكتورة شيرين محمد أحمد كدواني، عن دار العربي للنشر، وكتاب “تشريعات وأخلاقيات النشر” للدكتورة شريهان محمد توفيق عبدالحافظ، عن دار العربي للنشر.

وفاز بجائزة كتاب الطفل مناصفة، كتاب “اقرأ وارسم ولون (بطل الحكاية - مدينة توتة توتة) للكاتب أحمد عبدالمنعم مصطفى السيد، عن بيت اللغات الدولية، وكتاب ”أصدقائي (ديوان شعر) للكاتبة صفاء فريد عبدالعزيز البيلي، عن هيئة الكتاب.

وفاز بجائزة شعر الفصحى، كتاب "كانت هنا موسيقى" للكاتب جمال الدين عبدالعزيز السباعي القصاص.

فاز كتاب “غذاء في بيت الطباخة” للمؤلف محمد عبدالرحمن إبراهيم الفخراني، بجائزة الرواية.